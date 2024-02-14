Вынесен приговор по делу о махинациях в «Совкомфлоте»

Дорогомиловский суд Москвы вынес еще один приговор в отношении бывшего генерального директора ОАО «Совкомфлот» Дмитрия Скарги и предпринимателя Юрия Никитина, которые скрываются за границей. Как пишет «Коммерсантъ», учитывая ранее полученные сроки в 2018 году за хищение более 8 миллиардов рублей в составе преступной группы в «Совкомфлоте», им были назначены наказания в виде 15 и 18 лет строгого режима соответственно.

Новое обвинение связано с хищением средств у «дочерней» компании государственной корпорации морского судна-газовоза с целью получения прибыли от его эксплуатации и последующей перепродажи. Ущерб оценивается в 1,5 миллиарда рублей, из которых обвиняемый Никитин успел легализовать 900 миллионов рублей.

Дмитрий Скарга, проживающий за границей, уже получил два заочных приговора в России. Дорогомиловский суд начал рассмотрение уголовного дела в декабре 2022 года, однако дело было перенаправлено в Басманный суд на первом заседании.

После обжалования это решение было возвращено на рассмотрение в Дорогомиловский суд. Процесс был возобновлен в апреле прошлого года. Обвинительное заключение Генпрокуратуры указывает на то, что Никитин и Скарга завладели правом на строительство морского судна-газовоза через иностранные компании с целью получения прибыли.

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