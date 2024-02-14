Россияне стали в два раза чаще заказывать еду из ресторанов

Число заказов из ресторанов на доставку и самовывоз в России обогнало ковидный уровень почти на 50%. Это показало исследование платформы Restik, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Количество заказов на доставку и самовывоз в заведениях общепита кратно выросло в ковид. После пандемии это число упало более чем на 20%, и вплоть до конца 2022 года не превышало ковидный уровень. Вероятно, это связано с тем, что люди соскучились по формату еды вне дома.

К концу 2022 года среднее количество заказов, которые доставляют курьеры и забирают посетители, на одно заведение восстановилось до цифры периода пандемии и в 2023 году продолжило активно расти. Исследование показало, что сейчас число заказов на доставку и самовывоз на 48% выше, чем было в ковид.

Интересно, что если в период ковида самовывоз составлял всего 8% от всех заказов на доставку и самовывоз, то к сегодняшнему дню доля самостоятельного вывоза доросла до 25%. С ковидного периода количество заказов, которые гости забирают самостоятельно, выросло в 3,5 раза, а тех, что доставляют курьеры, всего на 30%.

Эти данные говорят о том, что во время пандемии сформировалась культура потребления готовых блюд вне ресторанов. Люди приняли идею того, что готовить дома постоянно не обязательно. Поэтому снимают с себя эту обязанность, и особенно охотно в выходные дни — больше всего еду из ресторанов заказывают по пятницам и субботам около 19:00.

При этом, несмотря на то, что количество заказов на доставку и самовывоз в заведениях растет, сама доля предприятий общепита, где есть возможность совершить заказы через интернет, все еще не обогнала ковидный уровень. Это связано с тем, что после пандемии был долгий тренд на отключение онлайн-заказов в тех заведениях, концепция которых не предполагала приготовление блюд для доставки. Сейчас на смену им постепенно приходят новые места, которые изначально закладывают в свою концепцию онлайн-заказы.



«Скорее всего, в ближайшее время количество предприятий общепита с доставкой и самовывозом начнет расти быстрее, так как «отток» заведений, которые вводили доставку только на период ограничений, уже закончился. Это выгодно прежде всего самим владельцам: средний чек на доставку составляет 2000-3000 рублей, а в физическом ресторане от 1000 до 1300 рублей», — считает основатель и генеральный директор платформы Restik Олег Сужаев.

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