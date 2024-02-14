Россиян предупредили о последствиях неправильного роста зубов мудрости

Неправильный рост «зубов мудрости» может приводить к целому ряду неприятных последствий, в том числе формированию скученности зубов, развитию кариеса, воспалению и лицевым болям. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог «СМ-Стоматология» Мария Волкова.

«Назначение зубов мудрости истоками уходит в далекое прошлое человека, когда в пищу употреблялись жесткие, необработанные продукты, большое количество мяса. Современный же человек сталкивается в основном с негативной стороной наличия восьмых зубов: полное или частичное непрорезывание зубов (ретенированный зуб), неправильное прорезывание (дистопированный зуб)», — отметила Волкова.

По ее словам, неправильный рост зубов мудрости может привести к формированию скученности зубных рядов. Такой вопрос решается уже глобально с привлечением стоматолога-ортодонта.

«Также в результате неправильного расположения зубов мудрости может возникать хроническая травма слизистой оболочки полости рта, рассасывание корня или формирование кариозного процесса на корне впереди стоящего зуба», — добавила стоматолог.

Кроме того, по ее словам, непрорезавшийся зуб мудрости может стать причиной формирования лицевых болей по типу невралгии тройничного нерва. Это объясняется тем, что при слишком глубоком залегании восьмого зуба возможно сдавление нижнечелюстного нерва, что и приводит к такой клинической картине.

«Не стоит забывать и о том, что частично непрорезавшиеся зубы мудрости могут беспокоить своего владельца. Это связано с наличием слизистого капюшона, который частично закрывает коронковую часть зуба. В результате постоянного травмирования пищей и невозможностью провести адекватную гигиену такого зуба может возникать острый воспалительный процесс, который характеризуется болью и отеком со стороны слизистой, гнойным отделяемым, а иногда температурой, ограничением открывания рта и ухудшением общего состояния», — предупредила специалист.

Во избежание этих последствий стоматолог рекомендовала посещать врача-стоматолога и проводить диагностические снимки, чтобы выявить проблему и решить ее еще до того, как она начала влиять на качество жизни.

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