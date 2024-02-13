МВД РФ объявило в розыск главу польского города Валбжих

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск мэра польского города Валбжих Романа Шелемея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующую базу ведомства.

В объявлении отмечается, что иностранного чиновника разыскивают по уголовной статье. Однако, о каком именно правонарушении идет речь, в министерстве раскрывать не стали.

«Шелемей Роман. Разыскивается по статье УК [РФ]», — говорится в заявлении.

Кроме того, в базу розыска МВД РФ был включен директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий. Также ведомство объявило в розыск заместителя польского министра государственных активов Кароля Рабенду. Уголовные статьи, по которым их разыскивают, не уточняются.

При этом агентство со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что все трое граждан Польши стали фигурантами уголовного дела об уничтожении и повреждении памятников советским солдатам. По словам источника, их объявили в розыск в рамках этого дела.

В сентябре 2022 года Роман Шелемей сообщил, что в городе Валбжихе был снесен памятник советским воинам. Чиновник подчеркнул, что администрация населенного пункта согласовала данное решение с Институтом национальной памяти Польши.

Ранее МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас.