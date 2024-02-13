Мэрия Анапы несколько раз обращалась с иском к застройщику пострадавшего от пожара дома

Администрация Анапы три раза обращалась в суд с иском к застройщику многоэтажного дома, где во вторник, 13 февраля, случился пожар. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Как заявили власти региона со ссылкой на мэрию Анапы, застройщик возвел десятиэтажное здание с мансардным и подвальным этажами с коммерческими помещениями на первом этаже без разрешения на строительство.

По информации пресс-службы, в 2011 году мэрия подавала иск о сносе объекта, но исковое заявление было оставлено без рассмотрения по причине неявки сторон.

«В этом же году суд признал право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме… В 2019 году мэрия Анапы обращалась к застройщику и управляющей компании с требованием по пожарной безопасности объекта», — сказано в сообщении.

В нем говорится, что суд прекратил дело, сославшись, что есть аналогичные решения прокурора 2014 года. Мэрия обратилась с повторным иском и рядом требований, в том числе обеспечить необходимую ширину зазоров на лестницах, обеспечить на 11-м этаже стены и перегородки необходимым пределом огнестойкости, не допускать в лестничных клетках размещение открыто проложенных электрических кабелей и проводов и т.д. Суд отказал мэрии в требованиях.

Кроме того, в 2012–2014 годах суд удовлетворил требования Анапского межрайонного прокурора о приведении объекта в соответствие градостроительным нормативам. Однако эти требования так и не были исполнены, сообщили в пресс-службе.

13 февраля в Анапе произошло возгорание мансарды многоэтажного дома на Объездной улице. Информация о пожаре поступила в спасательные службы в 17:44 по московскому времени. Сообщалось, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Пожар был локализован.

Ранее певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома на севере Москвы.