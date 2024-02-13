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Летевший из Петербурга в Душанбе самолет прервал полет из-за буйного пассажира на борту

Направлявшийся в Душанбе самолет совершил посадку в Самаре из-за дебошира

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Depositphotos

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс в Душанбе, сел в Самаре из-за буйного пассажира. Об этом сообщает 13 февраля Telegram-канал Aviaincident.

Накануне лайнер Airbus A320 вылетел из Санкт-Петербурга в столицу Таджикистана. В 18:12 по московскому времени экипаж воздушного судна доложил самарским диспетчерам об агрессивном поведении одного из пассажиров и запросил полицейских по прилете, однако сигнал «срочность» не объявил.

В 19:51 по Москве борт совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Курумоч. Транспортные полицейские задержали дебошира. Когда лайнер возобновил выполнение рейса, не уточняется.

Ранее двое пьяных россиян попытались угнать самолет.

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