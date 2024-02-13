Ревнивый россиянин хотел сжечь авто соперника, но перепутал машины

Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в поджоге автомобиля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Автомобиль марки Mitsubishi сгорел во дворах жилых домов в Московском районе Петербурга в июле 2023 года, следователи установили, что причиной возгорания стал поджог.

Подозреваемого удалось задержать, петербуржец признался, что положил под днище авто картон и подпалил его спичкой, огонь распространился на внедорожник, пожар уничтожил комплектующие, элементы салона и кузова машины.

Задержанный объяснил, что был уверен в том, что поджигает кроссовер своего соперника, оказалось, что он перепутал автомобили и сжег похожий. Приговором суда поджигателю назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, он также выплатил владельцу сгоревшего авто полтора миллиона рублей материального ущерба.

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