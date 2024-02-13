Россиянка потратила 1,7 млн рублей из копилки мужа на покупки и заявила, что ее обокрали

Жительница Краснодарского края стала фигуранткой уголовного дела за ложный донос, женщина потратила деньги из семейной копилки и заявила о краже. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

Жительница станицы Переяславской истратила на покупки 1,7 миллиона рублей, деньги женщина брала из семейной копилки, вместе с мужем они откладывали средства.

Испугавшись гнева супруга, россиянка сообщила в полицию, что подверглась ограблению. Обман быстро вскрылся, в отношении женщины возбуждено уголовное дело о ложном доносе, ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее россиянин соврал, что попал в ДТП, чтобы присвоить деньги сожительницы.