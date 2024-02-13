Россиянка требует полмиллиона рублей с детского сада за травму дочери

Жительница Екатеринбурга, чья дочь получила травму в детском саду, требует от руководства образовательного учреждения материальную компенсацию, директор детсада обвинила женщину в том, что она шантажирует ее деньгами. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел в детском саду Екатеринбурга несколько недель назад, воспитанница упала на лестнице и рассекла голову, мать пострадавшей обвинила воспитателя в халатности. У руководства детского сада своя версия произошедшего.

«Мама утверждала, что была кровища по всему полу, но это не так. Девочки переоделись в чистую одежду, малышке наложили повязку давящую. Мама же сразу начала снимать все на телефон вместо того, чтобы подойти к ребенку, потом ей отдала телефон, мультики смотреть. Я ей предложила пойти на мирное соглашение. Мама сказала, хорошо, я сейчас подумаю и выставлю сумму. И она мне написала сумму в 450 000 рублей», — сообщила руководитель дошкольного учреждения.

Директор утверждает, что от выплаты компенсации сад не отказывался, у матери попросили чеки и заключение врачей о характере травмы ребенка, но семья пока не предоставила документы. Мать пострадавшей девочки заявила, что ребенок нуждается в ежедневных перевязках и эту сумму она намерена взыскать через суд.

Ранее на Урале прокурор устроила разборки с чужим ребенком в детском саду.