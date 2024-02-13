Россиянам в Международный день шаурмы рассказали о ее главной опасности

Главная опасность шаурмы заключается в большом количестве калорий и несбалансированном составе. Об этом «Москве 24» в Международный день шаурмы рассказала главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова.

«Шаурма, приготовленная из жирного мяса, маринованных овощей с добавлением большого количества майонеза, кетчупа или других подобных по составу соусов, содержит много насыщенных жиров и соли, поэтому отнюдь не является полезным для здоровья блюдом. <...> Соль, сахар и насыщенные жиры относятся к критически значимым пищевым веществам, содержание которых в рационе необходимо контролировать», — отметила Стародубова.

По ее словам, в одной порции шаурмы может содержаться более 650 килокалорий, что можно сопоставить с калорийностью основного приема пищи. При этом снизить калорийность блюда и сделать его более полезным можно, если готовить блюдо самостоятельно с добавлением диетического мяса, соуса из нежирного йогурта или сметаны и овощей.

Диетолог Наталья Круглова до этого говорила, что шаурма из цельнозернового лаваша, без жирных соусов, с достаточным количеством мяса птицы, зелени и овощей подойдет для набора мышечной массы.

Ранее сообщалось, что шаурму с наркотиком попытались передать задержанному в саратовский изолятор.