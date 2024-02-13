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Мужчина напал сзади на свою беременную бывшую девушку и ударил ее вилкой

В Германии мужчина напал с вилкой на беременную экс-подругу

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AP

В Германии беременная девушка пострадала от рук бывшего партнера, который напал на нее на парковке. Об этом пишет Bild.

11 февраля 28-летний мужчина напал на свою беременную бывшую партнершу и несколько раз ударил ее вилкой в спину. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что злоумышленник сначала стал унижать жертву и угрожать ей.

Когда 26-летняя пострадавшая попыталась сбежать, мужчина повалил ее на землю. Девушка попробовала связаться со службой спасения, но нападавший отобрал у нее телефон, а затем вытащил свое оружие.

«Мужчина турок, женщина немка», — уточняет пресс-секретарь полиции. Она отметила, что сейчас жизни потерпевшей ничто не угрожает.

Нападавшего задержали и поместили под стражу. Он уже неоднократно применял насилие к женщинам и привлекался за это к уголовной ответственности.

Ранее в Перми условный срок дали мужчине, который регулярно избивал беременную сожительницу.

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