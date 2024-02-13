Россиянам объяснили, стоит ли опасаться магнитной бури, накрывшей Землю

Магнитная буря, которая должна накрыть Землю 13 февраля на фоне того, что с Солнца были выброшены крупные массы вещества, является обычным и неопасным явлением. Об этом «Москве 24» рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец.

«Это связано с тем, что мы приближаемся к максимуму 11-летнего цикла солнечной активности в 2025 году. <...> В рамках данного периода бывает учащение и уменьшение событий на Солнце, которые провоцируют магнитные бури. Сейчас не такие экстремальные значения солнечной активности в период максимума. Например, прошлый, в 2014 году, был вообще слабый», — отметил эксперт.

Пулинец подчеркнул, что текущая магнитная буря проходит в рамках нормальной активности Солнца.

Накануне руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев говорил, что предстоящая магнитная буря продлится двое суток. Эксперт уточнил, что максимум магнитных возмущений придется на середину вторника. Геомагнитные возмущения не должны превысить уровень G2 (второй уровень по 5-балльной шкале), заверил специалист.

Ранее метеоролог рассказала, как магнитные бури влияют на людей.