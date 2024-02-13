Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Приморье извращенец показывал детям порнографические фотографии на улице

В Артеме полиция ищет извращенца, который показывал детям порно на улице

close
100%
NEWS.VL | Владивосток и Приморье' class="item-image" >
Телеграм-канал NEWS.VL | Владивосток и Приморье

В Артеме полиция разыскивает мужчину, который показывал детям порнографические фотографии на одной из улиц города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и его задержание», — заявили в полиции.

Как рассказал подписчик Telegram-канала «NEWS.VL | Владивосток и Приморье», мужчину заметили на улице Севастопольской. Он предлагал девочкам купить телефон за 100 рублей или посмотреть на котенка, а когда те подходили к нему, показывал на смартфоне порнографические снимки.

Ранее в Туле задержали извращенца, пристававшего к школьницам в автобусе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами