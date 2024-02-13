В Приморье извращенец показывал детям порнографические фотографии на улице

В Артеме полиция разыскивает мужчину, который показывал детям порнографические фотографии на одной из улиц города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и его задержание», — заявили в полиции.

Как рассказал подписчик Telegram-канала «NEWS.VL | Владивосток и Приморье», мужчину заметили на улице Севастопольской. Он предлагал девочкам купить телефон за 100 рублей или посмотреть на котенка, а когда те подходили к нему, показывал на смартфоне порнографические снимки.

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