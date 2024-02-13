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Россиянин избил таксиста и угнал его машину

Житель Ульяновска напал на таксиста и угнал у него машину

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Shutterstock

В Засвияжском районе Ульяновска полиция задержала злоумышленника, подозреваемого в нападении на таксиста и угоне машины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в полицию об угоне обратился 22-летний житель Ульяновска, пострадавший рассказал, что подрабатывал в такси, в ночное время он вез неизвестного мужчину. Внезапно пассажир напал на него, избил, вытолкал из машины и скрылся на авто в неизвестном направлении.

Злоумышленника удалось задержать, угнанное такси обнаружили на одной из городских улиц, угонщиком оказался 24-летний нигде не работающий житель Ульяновска. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге таксист напал на беременную женщину и маленького ребенка.

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