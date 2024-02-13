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В Подмосковье пожилого рабочего придавило глыбой льда во время очистки крыши от снега

Коммунальщики нечаянно задавили глыбой льда своего коллегу во время уборки снега

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В подмосковном Щелково сотрудник управляющей компании получил несовместимые с жизнью травмы на рабочем месте. Об этом сообщили 13 февраля в областной прокуратуре.

Накануне днем наледь рухнула с кровли многоэтажки в 1-м Советском переулке. В тот момент рабочие занимались очисткой крыши от снега, их работу контролировал 63-летний мужчина, который находился внизу.

Как уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости», коллеги мужчины нечаянно уронили глыбу льда на своего сослуживца. Пластина снега пробила навес над подъездом и приземлилась на пострадавшего, спасти его не удалось.

Щелковская городская прокуратура устанавливает причины и обстоятельства инцидента, а также контролирует ход и результаты расследования, начатого СК.

«По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — пообещали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Башкирии спасатели откопали рабочего, которого с головой засыпало снегом во время уборки.

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