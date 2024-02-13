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В разных городах страны зажгли огонь семейного очага с выставки «Россия»

Лампады с частичкой пламени «Сердца России» привезли в регионы из Москвы

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Телеграм-канал Россия. Поехали!

На главной уличной сцене выставки «Россия» зажегся семейный очаг «Сердце России». После этого лампады с частичкой пламени доставили в другие города страны. Об этом сообщает официальный Теlegram-канал форума.

Отмечается, что лампады с частичкой пламени отправили в Калужскую, Костромскую, Томскую области, Приморский край, Калмыкию и другие регионы России.

Там его располагают в храмах или семейных центрах, чтобы каждый желающий мог забрать тепло «Сердца России».

По словам министра социальной политики Красноярского края Ирины Пастуховой, пламя, зажженное в ходе открытия Года семьи в стране, привлекает к семейным ценностям внимание все большего числа молодых людей.

«Сегодня мы, принимая частичку всероссийского семейного очага «Сердце России», зарождаем новую традицию для молодых семей. Чтобы каждая пара, прикасаясь к этому теплому символу, наполнялась любовью, силой и решимостью создать и сохранить крепкую семью», — сказала Ирина Пастухова на церемонии открытия Года семьи в Красноярске.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов считает, что огонь семейного очага служит символом единения культур и почитания традиций.

«Для нас семья — это главная ценность. То, что мы больше всего бережем, о чем заботимся. То, что даёт нам силы и то, что даёт нам возможность двигаться вперед. Хочу пожелать, чтобы мы, воспитывая детей, передавая те ценности, которые сами разделяем, делали нашу страну процветающей», — заявил Солодов.

Организаторы акции отметили, что пламя для «Сердца России» специально привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме — родины святых Петра и Февроньи.

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