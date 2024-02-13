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Двухлетний мальчик попал в больницу, наглотавшись пятновыводителя в Петербурге

78: в Петербурге двухлетний мальчик наглотался пятновыводителя

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В Петербурге двухлетний мальчик наглотался пятновыводителя и наелся капсул для стирки. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел в Невском районе. Ненадолго оставшись без присмотра родителей, ребенок залез в ванную и нашел там пятновыводитель в яркой упаковке с изображением зайцев — мальчик отправил содержимое в рот. Позже родители застали его за поеданием капсул для стирки и сразу же отправились с сыном в больницу.

В медицинском учреждении врачи оказали ребенку всю необходимую помощь. У мальчика диагностировали химический ожог дыхательных путей, его состояние оценили как среднетяжелое.

До этого в Петербурге годовалый ребенок выпил жидкость для аромалампы. Мальчика госпитализировали и поместили в хирургическое отделение.

Ранее 14-летняя школьница наглоталась батареек из-за того, что ей диагностировали эпилепсию.

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