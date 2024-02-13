Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Юноша захлебнулся в бассейне спортивного комплекса в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге юноша попал в больницу после посещения бассейна

close
100%
Depositphotos

В Московском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства несчастного случая в бассейне, где захлебнулся молодой человек. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в спортивном клубе «Океанариум» в Московском районе Петербурга 12 февраля. В бассейне спорткомплекса обнаружили 18-летнего юношу без сознания.

Пострадавшего госпитализировали с признаками утопления, молодой человек находится в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее российские врачи спасли ребенка, едва не утонувшего в ванне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами