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Самарец избил ребенка бутылкой в продуктовом магазине

В Самаре мужчина избил ребенка бутылкой в магазине

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Телеграм-канал «СамараДТП»

В Самаре мужчина избил ребенка бутылкой по голове в продуктовом магазине. Об этом сообщает Telegram-канал «СамараДТП».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в микрорайоне Крутые ключи на улице Мира. В продуктовом магазине известной сети мужчина нанес ребенку побои руками, а также несколько раз ударил бутылкой по голове.

Сообщается, что по факту произошедшего подано заявление в правоохранительные органы. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

До этого в Петербурге мужчина избил молотком 11-летнего пасынка, который защищал мать. Пьяный россинин набросился на ребенка с молотком для отбивки мяса.

Ранее российский учитель ударил девочку-инвалида во время урока и попал на видео.

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