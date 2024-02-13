Самарец избил ребенка бутылкой в продуктовом магазине

В Самаре мужчина избил ребенка бутылкой по голове в продуктовом магазине. Об этом сообщает Telegram-канал «СамараДТП».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в микрорайоне Крутые ключи на улице Мира. В продуктовом магазине известной сети мужчина нанес ребенку побои руками, а также несколько раз ударил бутылкой по голове.

Сообщается, что по факту произошедшего подано заявление в правоохранительные органы. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

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