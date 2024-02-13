С начала 2024 года в сеть утекли более 500 млн записей о россиянах, сообщили в Роскомнадзоре. Об этом пишет ТАСС.

«С начала 2024 года Роскомнадзор выявил 19 фактов утечек персональных данных, в сеть попали более 510 млн записей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Незадолго до этого в Роскомнадзоре напомнили о вступлении в силу запрета на популяризацию VPN-сервисов с 1 марта. В ведомстве уточнили, что с февраля 2020 года в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту. В Роскомнадзоре добавили, что с 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют подобные средства.

В начале февраля глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что с 1 марта 2024 года в России могут быть заблокированы VPN-сервисы. Она отметила, что персональная информация, полученная с помощью VPN, может быть украдена операторами таких сервисов и передана мошенникам.

Ранее Роскомнадзор раскрыл число заблокированных интернет-ресурсов за фейки об СВО.