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В Петербурге подписали первый контракт на возведение Смоленского моста

В Петербурге заключен первый контракт на строительство Смоленского моста

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АО «Дороги и мосты» заключило первый контракт, касающийся возведения Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на публикацию компании в социальных сетях. Уточняется, что контрагентом выступило ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Согласно договору, предприятие обязуется подготовить территорию для строительства моста, а также разработать документацию участка новой магистрали с переправой. Бумаги должны быть направлены заказчику не позднее середины 2025 года.

Закладной камень на месте строительства Большого Смоленского моста установили в декабре прошлого года.

Двукрылый разводной мост соединит берега Невы на самом большом промежутке в черте города — между мостом Александра Невского и Володарским. 60 метров — ширина судоходного пролета. Длина путепровода 1,6 километра.

По мосту будет ходить общественный транспорт, включая трамваи. Также проектируются пешеходные и велодорожки.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о том, что в Петербурге уделяется особое внимание вопросам благоустройства и созданию новых общественных пространств.

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