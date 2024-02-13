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Десятилетняя дочь лишила россиянина сбережений, оформив на него кредит

Под Ярославлем девочка оформила на отца кредит и отдала деньги мошенникам

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Shutterstock/Bang Gambar

Житель Ярославской области лишился накоплений из-за десятилетней дочери. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Борисоглебском районе. По словам девочки, в этот день она смотрела видео в интернете. В описании школьница нашла ссылку для получения бесплатной игровой валюты.

Таким образом она связалась с мошенниками, которые быстро поняли, что говорят с ребенком. Они попросили взять телефон родителя, и, когда у девочки в руках оказалось устройство отца, аферисты стали давать ребенку указания.

В результате младший член семьи оформил на имя отца кредит и перевел мошенникам. Затем на счетах злоумышленников оказались и сбережения. Всего мошенники выманили у семьи более 820 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент мошенников ищут.

Ранее в Чувашии ученик третьего класса оформил на отца микрозаем, чтобы купить валюту в онлайн-игре.

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