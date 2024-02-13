Пьяный петербуржец избил молотком пасынка, который заступился за мать

В Санкт-Петербурге 11-летнего ребенка избил молотком пьяный сожитель его матери. Об этом сообщает издание «Провинция.ру».

Инцидент произошел в доме на Народной улице. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. В какой-то момент за мать вступился ее 11-летний сын, и гнев мужчины обрушился на ребенка. Пьяный петербуржец набросился на ребенка с молотком для отбивки мяса и несколько раз ударил его. Осмотревшие мальчика медики зафиксировали у ребенка ушибы предплечья, плеча и поясницы.

По данным СМИ, дебошир — 36-летий гражданин Республики Беларусь.

Ранее в Курганской области 57-летняя женщина напала на соседку с молотком.