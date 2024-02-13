Стало известно, когда могут закрыть дело супругов Блиновских

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Следственный комитет планирует в марте закончить предварительное расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

«По результатам налоговой экспертизы, <…> следствие планирует предъявить Блиновским обвинение в окончательной редакции», — уточнили в сообщении.

В правоохранительных органах отметили, что результаты ожидается получить «в конце февраля или в марте».

Накануне стало известно, что Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Блиновской.

В минувшую среду, 7 февраля сообщалось, что три из 12 фирм мужа Елены Блиновской Алексея находятся в стадии ликвидации.

До этого арбитражный суд начал рассматривать иск Блиновской.

Ранее блогеру Блиновской разрешили пользоваться салоном красоты в СИЗО.