Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда могут закрыть дело супругов Блиновских

Следствие по делу Блиновских могут завершить в марте после налоговой экспертизы

close
100%
elena_blinovskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следственный комитет планирует в марте закончить предварительное расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

«По результатам налоговой экспертизы, <…> следствие планирует предъявить Блиновским обвинение в окончательной редакции», — уточнили в сообщении.

В правоохранительных органах отметили, что результаты ожидается получить «в конце февраля или в марте».

Накануне стало известно, что Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Блиновской.

В минувшую среду, 7 февраля сообщалось, что три из 12 фирм мужа Елены Блиновской Алексея находятся в стадии ликвидации.

До этого арбитражный суд начал рассматривать иск Блиновской.

Ранее блогеру Блиновской разрешили пользоваться салоном красоты в СИЗО.

Все новости на тему:
Дело Блиновской
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами