«Слабоумие и СДВГ»: врач оценил, к чему может привести употребление вейпов и энергетиков

Курение вейпов и употребление энергетиков могут спровоцировать у подростков слабоумие и расстройства психики. Об этом RuNews24 рассказал врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов.

По его словам, из-за энергетических напитков к зрелому возрасту у них могут появиться синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), депрессия, тревожность и суицидальные мысли. Никотин в составе вейпов может приводить к ментальным нарушениям, альдегиды — вызвать повреждения легких и сердечно-сосудистой системы, продолжил врач.

Чтобы помочь подросткам избавиться от желания потреблять эту продукцию, Ромасов рекомендует реагировать на ситуацию без агрессии.

«Задача родителей помочь ребенку признать и понять эту проблему, и обратиться к специалисту по работе с зависимостями», — подчеркнул он.

Главный врач Московского областного Центра крови Мария Аппалуп до этого говорила, что, согласно лабораторным исследованиям, курение вейпа негативно влияет на свертываемость крови. Она подчеркнула, что длительное курение вейпа постепенно отравляет кровь и делает ее компоненты непригодными для человека.

Ранее онколог оценил вред от вейпов и айкосов.