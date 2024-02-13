Политологи объяснили проведение китайского Нового года в Москве укреплением связей

Проводя масштабный фестиваль «Китайский Новый год в Москве», Россия показывает миру, что Китай является ее стратегическим союзником, заявил газете «Ведомости. Город» политолог, директора Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По мнению эксперта, проведение фестиваля содержит несколько символических аспектов и транслирует смыслы как мировому сообществу, так и гражданам двух стран.

«Россия и Китай настолько близки, что готовы отмечать национальные праздники друг друга», — отмечает Дмитрий Журавлев.

По его мнению, Россия демонстрирует миру, что является великой страной, которая интересна первой промышленной державе мира.

«Мы показываем Китаю, что понимаем его и готовы идти ему навстречу», — считает политолог.

Кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН Камран Гасанов отмечает, что Китай в текущей международной ситуации не стал играть роль Большого брата в отношениях с Россией.

Эксперт назвал партнерство между странами равноправным. При этом, добавил Гасанов, помимо экономического сотрудничества надо учитывать и гуманитарные аспекты, которые играют не менее важную роль в дипотношениях.

«В России все больше становится китайских студентов. Происходит культурный обмен. А фестиваль «Китайский Новый год» показывает, что Россия и Китай намерены развивать отношения не только на высоком уровне, но и между людьми. Это так называемые people to people relations», — заявил он.

Также «Ведомости. Город» отмечают, что Китай, в свою очередь, открыто демонстрирует заинтересованность в развитии экономических и культурных отношений проведением мероприятий, связанных с Россией.

Издание приводит в пример ярмарку-фестиваль «Сделано в России», которая состоялась в городах Шэньян и Далянь с 27 января по 4 февраля. Десятки российских компаний из разных регионов страны представляли свою продукцию китайскому потребителю.

Напомним, 9 февраля в столице стартовал фестиваль «Китайский Новый год в Москве», который стал точкой притяжения жителей и гостей города.