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Россиянку с гигантской опухолью яичника спасли подмосковные врачи

В Подмосковье онкохирурги спасли женщину с 30-сантиметровой опухолью яичника

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Unsplash

Врачи Московского областного онкологического диспансера в Балашихе прооперировали 74-летнюю пациентку с огромной опухолью яичника. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пожилая женщина обратилась к врачам с жалобами на запоры, резкое похудение. При этом пенсионерка отметила, что у нее увеличился живот. Медики провели обследования и диагностировали пациентке рак прямой кишки с метастатической опухолью яичника размером 30 см.

«Гистологическое исследование показало, что метастазы прямой кишки распространились на яичник», — рассказал онколог Вартан Егиазарян.

Операция прошла успешно. Пациентку выписали домой, дальнейшие рекомендации по лечению женщине даст онколог по месту жительства.

Ранее в Дагестане женщине удалили опухоль диаметром 25 сантиметров.

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