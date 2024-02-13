Россиянку с гигантской опухолью яичника спасли подмосковные врачи

Врачи Московского областного онкологического диспансера в Балашихе прооперировали 74-летнюю пациентку с огромной опухолью яичника. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пожилая женщина обратилась к врачам с жалобами на запоры, резкое похудение. При этом пенсионерка отметила, что у нее увеличился живот. Медики провели обследования и диагностировали пациентке рак прямой кишки с метастатической опухолью яичника размером 30 см.

«Гистологическое исследование показало, что метастазы прямой кишки распространились на яичник», — рассказал онколог Вартан Егиазарян.

Операция прошла успешно. Пациентку выписали домой, дальнейшие рекомендации по лечению женщине даст онколог по месту жительства.

Ранее в Дагестане женщине удалили опухоль диаметром 25 сантиметров.