Около ТРЦ Петербурга произошла массовая драка между неизвестными и подростками

В Петербурге конфликт с участием подростков закончился массовой дракой. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел у выхода из ТРЦ «Галерея». По словам матери одного из пострадавших, к троим школьникам подошел молодой человек из компании пяти мужчин и показал нож. В ответ подростки заявили, что у них тоже есть нож.

«И только договорились о том, что все убирают ножи, подлетел один из взрослых уже из этой компании и просто ударил моего сына в лицо. Били очень сильно», – поделилась женщина.

Всего к подросткам подошли пять человек. На кадрах с места события заметно, что во время конфликта к участникам подбегает мужчина в пиджаке и пытается разнять.

В итоге подростки попали в больницу с черепно-мозговыми травмами и ушибами. На данный момент они находятся в удовлетворительном состоянии.

Родители подростков обратились в полицию. На данный момент нападавших ищут.

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