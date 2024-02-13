В Ленобласти отец-египтянин расправился с попугаем из-за желания дочери назвать его Россией

В Ленобласти отец-египтянин жестоко расправился с попугаем дочери из-за желания девочки назвать птицу Россией. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел в поселке Первомайское Выборгского района. К бывшей жене и дочери в гости приехал 37-летний отец девочки из Египта, и во время праздника у них завязался спор о том, как назвать подаренного ребенку попугая. Мужчина предложил назвать птицу Кения, а его дочь настаивала на имени Россия.

После этого мужчина схватил попугая и жестоко расправился с ним при помощи режущего предмета. О произошедшем девочка рассказала воспитательнице в детском саду.

Гражданина Египта задержали на десять суток за жестокое обращение с животными. По словам экс-супруги мужчины, он и раньше вел себя агрессивно, а именно избивал ее и похищал детей, передает 78. Позже женщине удалось сбежать в Россию.

Ранее в Иванове египтянина обвинили в приставаниях к девочкам в торговом центре.