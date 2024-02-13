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Житель Братска поджег школу под действием наркотиков

В полиции Братска задержали подозреваемого в поджоге школы

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МВД РФ по Иркутской области

В Братске полиция задержала мужчину, которого подозревают в поджоге школы в Порожском районе города. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Подозреваемым оказался 39-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что совершил поджог, находясь в наркотическом опьянении.

Инцидент произошел 12 февраля. Задымление обшивки здания заметил охранник и вызвал пожарных. Пожар не успел перекинуться внутрь школы, учреждению предстоит восстановить пять квадратных метров обшивки со стороны пищеблока.

Ранее шестиклассник организовал поджог на железной дороге в Подмосковье.

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