В Москве произошел пожар на заводе МиГ

В Москве загорелся завод МиГ на Ленинградском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, возгорание случилось в реконструируемом цехе, который пристроен к действующему корпусу завода. Отмечается, что пожар начался на втором и третьем этажах здания, его площадь составила 70 квадратных метров.

С территории завода эвакуированы сотрудники. На место происшествия направлены несколько пожарных бригад.

До этого сообщалось, что в Москве двое малолетних детей оказались в охваченной огнем квартире. Инцидент произошел на улице Верхние Поля. На кадрах с места заметно, что часть мебели сгорела, на окнах заметны трещины.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, причина пожара заключается в загоревшемся аппарате для сладкой ваты. На момент приезда пожарных двухлетняя девочка была без сознания, ее направили в реанимацию местной больницы. Трехлетняя сестра ребенка также находилась в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось. На данный момент родители беседуют с правоохранителями.

Ранее в Иркутской области сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать дом из-за жильца, заправлявшего зажигалку.