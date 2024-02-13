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На Украине священника УПЦ приговорили к лишению свободы за поддержку России

На Украине священник УПЦ приговорен к 5 годам тюрьмы за оправдание действий РФ

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SOPA Images/Global Look Press

Настоятель храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Днепропетровской области Украины приговорен к пяти годам лишения свободы за оправдание действий России. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

«Во время проповедей он оправдывал полномасштабное вторжение России и захват части Украины», — говорится в заявлении украинского ведомства.

По данным СБУ, в ходе личных разговоров с прихожанами клирик (его имя не указано) убеждал их уезжать в Россию или в присоединенные к ней новые регионы.

Также обвинение утверждает, что протоиерей ожидал перехода Днепропетровской области в состав РФ, о чем якобы неоднократно высказывался во время общения с местными жителями.

По данным СБУ, священник был задержан в своем доме в сентябре 2022 года.

С конца 2022 года на руководство Украинской православной церкви осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

Ранее раскольники избили прихожанина при захвате храма УПЦ на Украине.

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