Сотрудник ресторана в Казани показывал гениталии детям

В Казани 24-летнего сотрудника одного из ресторанов забрали в полицию после жалобы посетителя на то, что мужчина якобы показывал детям гениталии в игровой комнате. Об этом сообщает издание «Татарстан 24».

По данным СМИ, 11 февраля между гостями точки питания на улице Чистопольской и уборщиком случился конфликт, после которого на мужчину заявили в полицию.

«Со слов посетителей сотрудник ресторана, находясь в игровой зоне для несовершеннолетних, занимался не пристойными вещами. Мужчина 1999 года рождения был доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный материал по статье «Мелкое хулиганство», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Источник, знакомый с делом, рассказал в беседе с агентством «Татар-информ» отметил, что позже никто из посетителей «не подтвердил факт оголения», а подозреваемого могли оболгать.

«Мужчина, который сообщил в полицию и написал на него заявление, не помнит о том, с кем и где он был в тот день», — рассказал источник СМИ.

По данным издания, сам уборщик пояснил, что сел в детской комнате, так как рядом с ней расположен телевизор, на котором в тот момент транслировали футбольный матч.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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