Россиянина оправдали по делу об осквернении георгиевской ленты

Брянский областной суд оправдал Александра Кошечко, которого обвиняли в осквернении символов воинской славы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии обвинения, Кошечко в ходе конфликта сорвал с бушлата своего оппонента георгиевскую ленту, а также высказал негативное отношение к ней. Более того, прокуроры отметили, что подсудимый втоптал бушлат в грязь.

Однако суд установил, что конфликт случился на почве личных неприязненных отношений, а Кошечко не умышленно сорвал ленту. То есть он не собирался осквернять символ воинской славы России.

Более того, экспертизы коллегии судей показали, что георгиевская лента отсутствовала на рукаве бушлата во время конфликта, что противоречит обстоятельствам обвинения.

В итоге Кошечко оправдали по данному делу. За ним признано право на реабилитацию, заключили в суде.

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