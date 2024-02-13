Суд арестовал обвиняемого в диверсии на газораспределительной станции в Ленобласти

Суд арестовал обвиняемого в диверсии на газораспределительной станции в Ленинградской области. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Казахстана Сергея Зазули сроком по 9 апреля», — говорится в сообщении.

Мужчину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ),

Задержали подозреваемого 11 февраля из-за опасений, что фигурант может уехать из России. В ФСБ сообщили, что он успел уже приобрести билеты до Еревана. В спецслужбе рассказали, что Зазуля имеет высшее военное образование, его он получил в Высшем пограничном командном училище (ВПКУ) КГБ СССР и Институте КНБ Республики Казахстан. Сообщается, что Зазуля обладает специальными знаниями разведывательно-подрывного характера.

До этого военный суд в Новосибирске приговорил 22-летнего жителя Омска, участника террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России), к 16 годам тюремного заключения за диверсию на железной дороге и измену государству.

В мае прошлого года он совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги. Украинские кураторы поставили перед ним задачу провести разведку возле военных частей российского Минобороны.

Ранее в Красноярске мужчину приговорили к сроку за подготовку диверсии.