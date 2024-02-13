Умер командовавший 9-й ротой в Афганистане генерал

На 72-м году жизни умер герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на общероссийскую организацию военных инвалидов «Воин», которой он руководил.

Стало известно, что военный последние два года тяжело болел.

За выполнение боевых задач в Афганистане в 1989 году Востротину дали звание героя СССР. По данным издания, он командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане. Позже режиссер Федор Бондарчук вдохновлялся биографией генерала во время съемок фильма «9 рота».

С 1994 по 2003 год Востротин был заместителем Сергея Шойгу, который тогда руководил МЧС России. С 2017 года генерал-полковник работал главой попечительского совета парка «Патриот». Также он снялся в трех фильмах: «Черная акула», «Путь» и «Документальный фильм Боевое братство».

До этого стало известно, что умер заслуженный артист России, музыкант, педагог, солист Академического симфонического оркестра Московской филармонии и профессор Московской консерватории Юрий Ларин.

Ранее российский актер внезапно умер после празднования юбилея.