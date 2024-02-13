Аналитики изучили отношение россиян к кибербезопасности

Сегодня лишь каждый десятый россиянин не следит за своими персональными данными. Большая часть жителей страны заботятся о безопасности своих личных данных в интернете и не оставляют их на сомнительных ресурсах. К такому выводу пришли аналитики медиахолдинга Rambler&Co, изучившие отношение российских пользователей к вопросам кибербезопасности.

Согласно опросу, 44% респондентов придают большое значение безопасности персональных данных, 35% вводят их только на проверенных сайтах, 11% следят исключительно за номерами карт и счетов, и лишь каждый десятый не заботится о сохранности личной информации.

Отвечая на вопросы, касающиеся безопасного интернета, около трети россиян сообщили, что зачастую сталкиваются в сети с фейками, 26% указали, что им попадаются видео и фото, нарушающие закон. Почти четверти, по их мнению, спорный контент не попадался. 12% постоянно наблюдают информацию о нелегальных заработках, 8% — тексты с незаконным или экстремистским содержанием.

По словам аналитиков, 29% пользователей считают, что защита детей от небезопасного контента в интернете — это ответственность родителей. 24% высказались за введение уроков кибербезопасности в школах, столько же — за закрытие всех потребностей ребенка полезным образовательным контентом. Оставшиеся 23% выступают за государственное регулирование контента.

Защита пожилых людей от кибермошенников также остается актуальной темой. Почти половина опрошенных заявили, что эта задача должна решаться полицией и государственными надзорными органами. 26% уверены, что нужно производить больше контента, который бы объяснял правила безопасности в развлекательной форме. 16% опрошенных считают, что защищать пожилых в сети — дело их детей или родственников. 11% высказались за проведение для них бесплатных занятий по кибербезопасности.

Опрос также показал, что специально кибербезопасности большинство пользователей не обучаются: 64% назвали себя самоучками, 24% просят советов у друзей, родственников, знакомых специалистов, 8% проходят курсы на работе, 4% посещают профильные занятия.