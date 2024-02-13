Российская школьница перевела 800 тыс. рублей мошенникам с телефона отца

В Борисоглебском районе Ярославской области 10-летняя девочка перевела мошенникам крупную сумму с помощью телефона отца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Девочка смотрела в интернете видео о компьютерной игре. В комментариях к ролику школьница обнаружила ссылку, которая вела на инструкцию о получении бесплатной внутриигровой «валюты». Ссылка вела в мессенджер, где с ребенком начал переписываться помощник, который объяснял, как ей получить желаемое. Мошенник понял, что общается с несовершеннолетней, и попросил взять ее телефон родителей, на который якобы должна поступить «валюта».

Далее неизвестный позвонил девочке по видеосвязи и давал ей указания, следуя которым школьница взяла кредит на отца в размере 700 тыс. рублей. Далее перевела эти деньги на другой счет, после чего перевела все сбережения родителя в размере более 800 тыс. рублей неизвестным.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

Ранее в Улан-Удэ незнакомец пытался похитить школьника, предлагая подарки.