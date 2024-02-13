Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В самой высокой башне «Москвы-Сити» сломались лифты

MSK1.ru: в башне «Федерация» перестали работать лифты и эскалаторы из-за рабочих

В самой высокой башне «Москва-Сити» — «Федерация» — перестали работать лифты и эскалаторы. Об этом сообщил портал MSK1.ru.

По словам очевидцев, на первом этаже 101-этажного здания собралась толпа. Также в здании не закрыта пожарная лестница, поэтому многим людям в здании сложно спуститься с верхних этажей.

Издание утверждает, что поломка случилась из-за рабочих, которые задели проводку в магазине «Азбука вкуса», из-за чего запустилась пожарная сигнализация, которая блокирует лифты.

Однако в итоге лифты вернулись к штатной работе, отметили очевидцы.

До этого в центре Петербурга лифт придавил электрика. Несчастный случай произошел в петербургском отеле по улице Профессора Ивашенцова в центре города. Электрик приехал чинить неисправный лифт, во время ремонтных работ кабина наехала мужчине на голову.

Также в московской многоэтажке рухнул лифт с подростком.

Ранее на юго-востоке Москвы в многоэтажке рухнул лифт с женщиной в кабине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами