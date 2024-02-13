В самой высокой башне «Москвы-Сити» сломались лифты

В самой высокой башне «Москва-Сити» — «Федерация» — перестали работать лифты и эскалаторы. Об этом сообщил портал MSK1.ru.

По словам очевидцев, на первом этаже 101-этажного здания собралась толпа. Также в здании не закрыта пожарная лестница, поэтому многим людям в здании сложно спуститься с верхних этажей.

Издание утверждает, что поломка случилась из-за рабочих, которые задели проводку в магазине «Азбука вкуса», из-за чего запустилась пожарная сигнализация, которая блокирует лифты.

Однако в итоге лифты вернулись к штатной работе, отметили очевидцы.

До этого в центре Петербурга лифт придавил электрика. Несчастный случай произошел в петербургском отеле по улице Профессора Ивашенцова в центре города. Электрик приехал чинить неисправный лифт, во время ремонтных работ кабина наехала мужчине на голову.

Также в московской многоэтажке рухнул лифт с подростком.

Ранее на юго-востоке Москвы в многоэтажке рухнул лифт с женщиной в кабине.