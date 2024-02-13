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В Китае набирает популярность холодный латте с перцем чили

Oddity Central: новый напиток холодный латте с перцем чили стал популярен в Китае

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В Китае набирает популярность холодный латте с перцем чили, пишет Oddity Central. Те, кто уже попробовал этот напиток, разделись на два лагеря: кто-то причислил его к фаворитам, другие же пообещали себе больше никогда такое не пить.

Напиток появился в кофейне из Ганьчжоу. В заведении заявили, что придумали острый латте, чтобы отдать дань местной провинциальной кухне, которая славится своей остротой. Новая позиция в меню оказалась настолько популярной, что кофейня продает около 300 чашек в день.

Те, кто уже попробовали латте с сушенным чили, рассказали, что кофе получается не таким острым, как ожидалось.

«Напротив, у него приятный вкус, слегка сладковатый. Этот кофе не такой странный, как могут подумать люди», — пишут пользователи соцсетей.

Впрочем, нашлись и те, кому новинка пришлась не по душе.

«Не буду это пробовать, боюсь, что получу расстройство желудка», — переживают комментаторы.

Ранее в соцсетях стала популярной другая закуска из Китая — лед на гриле.

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