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В России призвали запретить продажу ювелирных изделий на маркетплейсах

Глава Гильдии ювелиров Збойков: «ювелирку» нельзя продавать на маркетплейсах

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Depositphotos

Ювелирные украшения нельзя продавать на маркетплейсах, считает исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков. Такие интернет-магазины, по его мнению, созданы для торговли более «примитивной» продукцией, а «ювелирке» нужны собственные сайты для реализации.

«Я сторонник персональных сайтов компаний, которые работают со своими клиентами, — заявил эксперт в пресс-центре НСН. — Маркетплейс в этом смысле площадка для более примитивной и стандартной продукции. Ювелирные изделия – это все-таки более индивидуальные вещи. Сайт компании, конечно, дорого раскручивать, но это более подходящее место для покупки».

Напомним, по данным за прошлый год, россияне купили онлайн ювелирные украшения на 366 млрд рублей, причем чаще всего покупки совершались на маркетплейсах. Сайты производителей и соцсети пользуются меньшей популярностью.

Ранее эксперты отрасли заявили о дефиците кадров на фоне скачка спроса на ювелирные украшения.

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