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В российском регионе поставили арт-объект с порноактрисой Сашей Грей в образе Снегурочки

В Челябинской области появился арт-объект с Сашей Грей в образе Снегурочки

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МедиаЛайм • Агаповка/VK

В Челябинской области появился арт-объект с американской порноактрисой Сашей Грей в образе Снегурочки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Агаповка. В преддверии зимней спартакиады «Уральская метелица» возле здания управления образования появился арт-объект, на котором в образе Снегурочки один из местных жителей узнал порноактрису.

Власти оперативно отреагировали на критику и уже на следующий день центральная часть картины с лицом Саши Грей исчезла. Глава Агаповки Наталья Митрохина отметила, что картина была согласована с районными властями.

До этого Саша Грей заявила, что не одобряет рекламу с ее участием в образе военкома. Она также отметила, что грудь на отфотошопленном снимке слишком большая.

Ранее россиянка стала самой популярной порноактрисой в мире.

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