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В Кремле прокомментировали новый приговор социологу Борису Кагарлицкому*

Песков заявил, что в Кремле не комментируют ужесточение приговора Кагарлицкому

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Владимир Гердо/ТАСС

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать решение Апелляционного военного суда, который ужесточил приговор главному редактору журнала «Рабкор», социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

Во время брифинга журналисты напомнили, что Владимир Путин в октябре 2023 года обещал изучить ситуацию с делом Кагарлицкого.

«Я не могу сказать, в курсе ли он (Путин. — «Газета.Ru») решения, которое принято. Мы не можем комментировать судебные решения», — заключил Песков.

В декабре 2023 года Бориса Кагарлицкого признали виновным в оправдании терроризма с использованием интернета. По версии следствия, ученый опубликовал видеоролик с соответствующим содержанием. Адвокат Кагарлицкого говорил, что речь идет о посте социолога, в котором он комментировал взрыв на Крымском мосту в 2022 году.

Тогда ученого приговорили к штрафу в размере 600 тыс. рублей. Также ему на два года запретили заниматься администрированием интернет-сайтов. Положение об этом запрете оставили в силе при вынесении нового приговора.

Однако 13 февраля 2024-го Апелляционный военный суд ужесточил приговор Кагарлицкому с штрафа на пять лет лишения свободы.

Ранее в Думе подготовили проект, запрещающий рекламу на сайтах иноагентов.

*  признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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