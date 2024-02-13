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НАК заявил об активизации вербовки в рунете

НАК: вербовку в рунете активизировали террористы, спецслужбы Запада и Украины

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Вербовка в рунете активизировалась как международными террористами, так и спецслужбами. Об этом сообщается в заявлении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

В сообщении уточнили, что директор ФСБ, председатель НАК Александр Бортников обратил внимание на усиление работы иностранных спецслужб по вербовке россиян и вовлечению их в диверсионную деятельность.

По его словам, международные террористические организации в условиях спецоперации пытаются найти среди российских граждан потенциальных «исполнителей преступлений и их пособников».

»<…> предотвращено 419 <…> преступлений, которые готовили лица, завербованные международными террористическими организациями, украинскими спецслужбами», — отметили в НАК.

До этого Александр Бортников заявлял, что Киев на фоне неудач на фронте начинает усиливать борьбу с помощью диверсантов и агентов.

Ранее в ДНР обнаружили тайник с секретной документацией службы безопасности Украины.

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