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Петербуржец порвал промежность во время сдачи комплекса ГТО

В Петербурге подросток порвал промежность, сдавая комплекс ГТО в школе

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Haggardous50000/Shutterstock

Школьник из Петербурга обратился в больницу после травмы на уроке физкультуры. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Васильевском острове. Накануне 14-летний подросток сам приехал в больницу и пожаловался на боль. По словам самого молодого человека, он упал на край стола во время сдачи комплекса ГТО.

Специалисты осмотрели школьника и диагностировали у него рваную рану промежности. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. На данный момент подросток находится в отделении хирургии. О том, какие манипуляции предстоит пройти пациенту, не сообщается.

До этого в Новосибирске третьеклассница сломала позвоночник в школьной столовой. Как заявила мать ребенка, школьница пришла в столовую вместе с одноклассниками. Девочка хотела сесть на стул, но в итоге упала на бетонный пол.

Ранее в Казани ученицу госпитализировали после ссоры с подругой из-за мальчика.

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