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В России предотвратили более 400 терактов с начала СВО

ФСБ России: в России предотвратили 419 терактов с начала СВО

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ЦОС ФСБ РФ

С начала спецоперации в России было предотвращено 419 террористических преступлений. Об этом сообщила ФСБ, пишет ТАСС.

Сообщается также, что в интернете выявлено и удалено более 360 тыс. экстремистских материалов, был заблокирован доступ к 70 тыс. страницам в интернете.

На заседании НАК директор ФСБ Александр Бортников заявил о необходимости усилить защиту информационного пространства России от деструктивных посягательств.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ нашли в Мариуполе секретную документацию Службы безопасности Украины и заминированный схрон с оружием.

Ранее ФСБ России сообщила, что задержала агента спецслужб Украины. В силовых структурах добавили, что объект АО «Тульские городские электросети» злоумышленник поджег по заданию украинских спецслужб.

Ранее ФСБ завела дело на калининградца за шпионаж в пользу Украины.

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