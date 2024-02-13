В России предотвратили более 400 терактов с начала СВО

С начала спецоперации в России было предотвращено 419 террористических преступлений. Об этом сообщила ФСБ, пишет ТАСС.

Сообщается также, что в интернете выявлено и удалено более 360 тыс. экстремистских материалов, был заблокирован доступ к 70 тыс. страницам в интернете.

На заседании НАК директор ФСБ Александр Бортников заявил о необходимости усилить защиту информационного пространства России от деструктивных посягательств.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ нашли в Мариуполе секретную документацию Службы безопасности Украины и заминированный схрон с оружием.

Ранее ФСБ России сообщила, что задержала агента спецслужб Украины. В силовых структурах добавили, что объект АО «Тульские городские электросети» злоумышленник поджег по заданию украинских спецслужб.

Ранее ФСБ завела дело на калининградца за шпионаж в пользу Украины.