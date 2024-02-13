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В Госдуме поддержали законопроект о запрете треш-стримов

Законопроект о запрете треш-стримов поддержали в первом чтении в комитете Госдумы

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Depositphotos

Законопроект о запрете треш-стримов рекомендовали к принятию в первом чтении в Государственной думе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет Госдумы по информполитике.

В законопроекте указано, что стримеров будут штрафовать за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости. В частности, физических лиц будут штрафовать от 200 тыс. до 600 тыс. рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Должностным лицам придется платить от 300 тыс. до 700 тыс. рублей с конфискацией оборудования.

Комитет также посчитал, что соответствующие российские ведомства должны вести мониторинг социальных сетей с целью выявления таких фото- и видеоматериалов.

До этого Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах за треш-стримы.

Ранее глава СК РФ Бастрыкин предложил привлекать к ответственности спонсоров треш-стримов.

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