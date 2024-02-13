Названа причина объявления в розыск премьер-министра и госсекретаря Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и госссекретарь Эстонии Таймар Петеркоп объявлены в розыск за уничтожение памятников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что чиновники стали фигурантами уголовного дела об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

«В рамках этого дела они объявлены в розыск», — уточнил источник.

До этого стало известно, что МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии, но не было информации, по какой именно статье обвиняют Каллас.

В начале января парламент Эстонии отклонил разработанный Консервативной народной партией (EKRE) законопроект о демонтаже памятника Воину-освободителю, известному также как «Бронзовый солдат». В пояснительной записке представители политического объединения утверждали, что перенос монумента из центра Таллинна на военное кладбище «ничего не изменил».

Ранее премьер Эстонии допустила развал Евросоюза и победу России.