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В Казани школьницу госпитализировали после ссоры с подругой из-за мальчика

В Казани ученица выпала из окна школы после ссоры с одноклассницей

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В казанской школе девочке понадобилась помощь медиков после ссоры с подругой. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

Инцидент произошел в школе №129. По словам очевидцев, во время второго урока между ученицами возник словесный конфликт из-за молодого человека.

В результате пострадавшая выпала из окна третьего этажа и приземлилась в сугроб. После падения она находилась в сознании и общалась с педагогами. По предварительной информации, ребенка не выталкивали намеренно.

На данный момент девочка находится в больнице.

Как сообщает Telegram-канал Mash Iptash, девочка приревновала одноклассницу к другому ученику.

Помимо медиков, на место приехали сотрудники полиции. Они опросили мальчика.

Ранее в Красноярске мужчина сжег машину соседа, к которому в гости пошла его возлюбленная.

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