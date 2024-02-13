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Врач объяснила, почему употребление речной рыбы может быть опасно

Врач Дианова: употребление речной рыбы может грозить заражением гельминтами

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Freepik.com

Употребление речной рыбы может привести к заражению гельминтами, если ее неправильно приготовить. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Она подчеркнула, что речную рыбу не стоит есть сырой или вяленой, потому что в этом случае паразиты могут попасть в организм человека и начать там развиваться.

«Так как гельминты попадают к нам через желудочно-кишечный тракт, то первым страдает именно он. Потом у разных паразитов есть возможность добираться в различные органы. Кто-то попадает в печень, кто-то в мозг. И затем идет уже нарушение функций этих органов, появляются какие-то специфические симптомы», — уточнила Дианова.

По словам врача, избавление от паразитов является сложным и длительным процессом. Чтобы не допустить заражения, она рекомендует употреблять рыбу только после хорошей термической обработки.

«Качественная обработка снижает риск заражения. Можно приготовить рыбу на гриле, в духовке. На пару сварить тоже можно, потушить с овощами», — заключила эксперт.

Healthday до этого сообщал, что беременным женщинам следует употреблять от одной до трех порций рыбы в неделю, но не больше из-за возможного загрязнения пищи ртутью и другими опасными веществами.

Ранее сообщалось, что одна из популярнейших промысловых рыб оказалась заражена микропластиком.

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